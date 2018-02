Самолеты ВВС США не будут прекращать выполнение задач в черноморском регионе. Россия высказывалась против присутствия американской авиации над Черным морем.

С таким заявлением выступил в четверг во время брифинга в Пентагоне руководитель секретариата объединенного штаба вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Итак, мы осуществляем полеты в международном воздушном пространстве в международном воздушном пространстве Черного моря. Мы имеем полное право присутствовать там. Эти полеты продолжатся", - подчеркнул генерал.

Таким образом, он прокомментировал заявление Минобороны России, представители которого обвинили США в слишком близком присутствии возле аннексированного Крыма.

"Со стороны россиян это были опасные и непрофессиональные действия", - отметил представитель американского военного командования.

