Сотрудники киевской местной прокуратуры № 7 совместно с Подольским УП ГУ полиции Украины в Киеве раскрыли жуткое убийство 65-летнего киевлянина. Правоохранители уже разоблачили лиц, подозреваемых в преступлении.

В сентябре 2017 года в правоохранительные органы обратилась дочь 65-летнего местного жителя с заявлением о его исчезновении, передает пресс-служба прокуратуры Киева.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и проведен комплекс необходимых следственных (розыскных) действий.

В ходе следствия правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, причастного не только к исчезновению этого человека, а, как оказалось, и к его убийству.

Установлено, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт по поводу кражи ноутбука.

В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелей по голове, причинив ему травмы, несовместимые с жизнью.

Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном.

В четверг, 1 феврале 2018, в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона найдены останки человека. Следственные действия продолжаются.

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины. За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщала "Страна", в Киевской области женщина до смерти забила сожителя бутылкой водки. Предварительно они ее совместно распили.

Напомним, что за неполный январь в Украине совершили 89 умышленных убийств.