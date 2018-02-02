Сразу три украинских стартапа победили в различных номинациях на международном конкурсе Golden Kitty Awards, который в третий раз проводился в США.

Украинское изобретение для кормления собак заняло первое место в номинации "самый странный продукт года", передает ТСН.

Устройство Petcube Bites украинской компании Petcube получило премию платформы Product Hunt Golden Kitty Awards в номинации "Самый странный продукт года" (WTF Product of the Year).

Устройство обогнало в погоне огнеметы против зомби самого Илона Маска, выпускаемых The Boring Company.

Благодаря изобретению киевских инженеров, собаки не останутся голодными: с помощью электронного прибора собаку можно покормить даже когда хозяина нет дома. Американские собачники в изобретение поверили, и 150 000 домашних любимцев останутся сытыми. В Украине такой прибор успеха пока не имеет.

В номинации "Бот года" победу одержал юридический бот PatentBot, а в номинации "Лучший потребительский продукт" первым стал сервис Setapp от Macpaw.

Всего на премию Golden Kitty Awards были номинированы сразу семь украинских продуктов, среди которых Hushme, Flawless App, Crello и Grammarly Keyboard для iOS. Основательница FlawlessApp Лиза Дзюба заняла второе место в номинации "Дизайнерский инструмент года".

Как сообщала "Страна", беспилотный Ford разбился на первом же тест-драйве. В суперсовременный Ford Fusion врезался фургон, который проехал на красный свет.

Напомним как и когда Telegram планирует провести крупнейшее в истории ICO.