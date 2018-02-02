В рекламе для американского Супербоула голливудский актер Киану Ривз проехал стоя на мотоцикле Arch Motorcycle, производства собственной компании.

Об этом сообщает IndieWire.

Киану Ривз снялся в новой рекламе платформы для создания сайтов Squarespace к чемпионату по американскому футболу - Супербоул.

Сайт компании сделан с помощью Squarespace, а ранее Ривз уже снимался в рекламе этой платформы.

В рекламе актер декламирует слова песни Уилла Пауэрса Adventures in Success: "Ты важная персона, уникальное создание, никогда не было никого такого, как ты, и никогда не будет. Сила делать все, что только можно вообразить, живет в тебе. Когда ты открываешь настоящего себя. Сделай это".

Видео: youtube.com/Squarespace

Как сообщала "Страна", звезда Голливуда, киноактер Киану Ривз снялся на фоне Серпа и Молота. Это первый кадр из его нового фильма, который называется "Сибирь".

Напомним когда выйдет третья часть саги "Джон Уик" с Киану Ривзом.