Китайская компания продемонстрировала полет своего мультикоптера, во время которого он провел в воздухе 7 часов и 17 минут. В качестве источника энергии в нем использовался гибридный генератор из двигателя внутреннего сгорания и аккумуляторов, а также канистра с 10,5 литрами топлива, сообщается на сайте DIY Drones.

Теперь китайская компания Richenpower продемонстрировала полет шестироторного дрона в течение 7 часов и 17 минут. В нем установлен гибридный генератор с номинальной мощностью 1,8 киловатт и пиковой 2 киловатта. Для того, чтобы дрон мог продержаться в воздухе столько времени, инженеры закрепили на дрон канистру с 10,5 литрами топлива, правда, компания не уточнила, какой именно вид топлива использовался.

Компания опубликовала демонстрационное видео, на котором можно увидеть как процесс подготовки дрона, так и сам полет в ускоренной записи:

Видео: Youtube.com/UAVE Richenpower

В 2016 году дрон впервые пересек пролив Ла-Манш. Полет занял 72 минуты, причем все это время его сопровождала лодка сопровождения с операторами, поскольку по британским правилам коммерческой эксплуатации дронов оператор не может управлять дроном дальше, чем в 500 метрах от аппарата.

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