Принятый Сенатом Польши закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии "бандеризма" некоторые украинские нардепы назвали "ударом в спину".

С такой характеристикой выступили сопредседатели депутатской группы Рады по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец и Николай Княжицкий, передает ТАСС.

Они также назвали принятый в Польше законопроект - "надругательством над исторической правдой" и радикальным антиукраинским шагом.

"Одобрение Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами.

Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и отрицание более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами". - говорится в документе, копией которого располагает издание "Европейская правда".

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Украинские парламентарии также воспринимают произошедшее как очень болезненный "удар в спину", поскольку его "нанес сосед, с которым связывают стратегическое партнерство и взаимная симпатия между миллионами украинцев и поляков".

"Для нас неприемлемо применение в законе термина "украинские националисты" для обозначения тех, кто совершил преступления против поляков. Определение национальности отсутствует при указании преступлений нацистов и коммунистов. Это фактически означает, что польский парламент называет украинский народ "нацией преступников и коллаборационистов с Третьим Рейхом", - отмечается в заявлении.

Депутаты призвали президента Польши Анджея Дуду ветировать закон. С подобным заявлением ранее выступил и глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович: по его мнению, президент Украины Петр Порошенко должен выступить с соответствующим обращением к польскому коллеге.

Сенат Польши в четверг принял так называемый закон "о национальной памяти", в соответствии с которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет за публичное обвинение поляков или польского государства в соучастии в преступлениях Третьего рейха или других преступлениях против человечества и мира.

Он также предусматривает уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов. В соответствии с документом, к данной категории преступлений относятся "деяния, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, связанные с применением насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей", а также участие украинских националистов в уничтожении евреев и геноцид, совершенный ими против польских жителей Волыни.

Киев резко отрицательно отреагировал на инициативу Сената. В четверг президент Украины Петр Порошенко назвал закон "категорически неприемлемым", а оценки, в нем содержащиеся, - "абсолютно необъективными".

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