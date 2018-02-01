В Индии министерство финансов планирует запретить использовать криптовалюты, так как они частично используются в преступной деятельности. Об этом сообщает издание CNBC.

"Правительство не признает криптовалюты в качестве законного платежного средства и примет все меры для устранения их использования в незаконной деятельности", - сказал представитель министерства финансов Арун Джайтли.

Однако он сказал, что индийское правительство заинтересовано в потенциале blockchain – технологии, которая лежит в основе криптовалют. "Правительство будет активно использовать технологию blockchain для создания цифровой экономики", - подметил он.

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