В 2017 году аграрии Украины собрали почти на 5 млн тонн зерновых меньше, чем годом ранее
По итогам 2017 года сельскохозяйственные предприятия Украины собрали урожай в 61,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Площадь посевов составила 14,5 млн га. В 2016 году урожай зерновых в Украине составил 66 млн тонн.
Об сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Средняя урожайность составила 42,3 центнера с гектара.
По официальным данным в Украине в 2017 году было собрано:
- 26,1 млн тонн пшеницы с площади 6,36 млн га при урожайности 41,1 ц/га;
- 8,3 млн тонн ячменя с 2,5 млн га при урожайности 33,1 ц/га;
- 506,8 тыс. тонн ржи с 170,5 тыс. га при урожайности 29,7 ц/га
- 471,1 тыс. тонн овса с 197,6 тис. га при урожайности 23,9 ц/га.
- 180,4 тыс. тонн гречки с 184,8 тыс. га при урожайности 9,8 ц/га.
- 24,1 млн тонн кукурузы с 4,43 млн га при урожайности 54,4 ц/га.
Согласно сообщению, зернобобовых культур в 2017 году было собрано 1,2 млн тонн с 503 тыс. га при урожайности 24,6 ц/га.
Больше всех собрали аграрии Винницкой (4,8 млн тонн), Одесской (4,2 млн тонн), Полтавской (4,2 млн тонн) и Черниговской (4 млн тонн) областей.
Урожай ранних культур составляет 37,5 млн тонн с 9,7 млн га при средней урожайности 38,8 ц/га.
"Страна" разбиралась, что может быть с урожаем и стоимостью продуктов в Украине-2018. Даже небольшое сокращение аграрного экспорта потенциально больно ударит по экономике страны и курсу национальной валюты.
Отметим, что доллар опустился ниже 28 гривен благодаря аграриям и неудачливым спекулянтам.