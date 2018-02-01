По итогам 2017 года сельскохозяйственные предприятия Украины собрали урожай в 61,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Площадь посевов составила 14,5 млн га. В 2016 году урожай зерновых в Украине составил 66 млн тонн.

Об сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Средняя урожайность составила 42,3 центнера с гектара.

По официальным данным в Украине в 2017 году было собрано:

26,1 млн тонн пшеницы с площади 6,36 млн га при урожайности 41,1 ц/га;

8,3 млн тонн ячменя с 2,5 млн га при урожайности 33,1 ц/га;

506,8 тыс. тонн ржи с 170,5 тыс. га при урожайности 29,7 ц/га

471,1 тыс. тонн овса с 197,6 тис. га при урожайности 23,9 ц/га.

180,4 тыс. тонн гречки с 184,8 тыс. га при урожайности 9,8 ц/га.

24,1 млн тонн кукурузы с 4,43 млн га при урожайности 54,4 ц/га.

Согласно сообщению, зернобобовых культур в 2017 году было собрано 1,2 млн тонн с 503 тыс. га при урожайности 24,6 ц/га.

Больше всех собрали аграрии Винницкой (4,8 млн тонн), Одесской (4,2 млн тонн), Полтавской (4,2 млн тонн) и Черниговской (4 млн тонн) областей.

Урожай ранних культур составляет 37,5 млн тонн с 9,7 млн га при средней урожайности 38,8 ц/га.

"Страна" разбиралась, что может быть с урожаем и стоимостью продуктов в Украине-2018. Даже небольшое сокращение аграрного экспорта потенциально больно ударит по экономике страны и курсу национальной валюты.

Отметим, что доллар опустился ниже 28 гривен благодаря аграриям и неудачливым спекулянтам.