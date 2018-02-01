Собаку по кличке Барсик спасатели вытащили из 8-метрового колодца
Домашний пес упал в 8-метровый колодец в Николаевской области. Хозяева не смогли самостоятельно его достать, поэтому вызвали спасателей.
В ожидании спасения Барсик отчаянно барахтался в холодной воде. Спасатели соорудили из подручных средств лебедку и опустились при помощи лестницы в глубокий колодец, передает ТСН.
Спасатели вытащили пса. Никого из своих спасителей животное не покусало. Уже на поверхности на него набросили одеяло владельцы. Сообщается, что после "купания" песик не заболел.
Видео: Youtube.com/ТСН.ua
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