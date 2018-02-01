В 2017 году в Евросоюзе количество электроэнергии из возобновляемых источников впервые превысило количество электроэнергии, получаемой от угольных электростанций.

Об этом сообщается в докладе, опубликованном центрами по изучению изменения климата Sandbag (Великобритания) и Agora Energiewende (Германия), сообщает nplus1.

В 1990 году в странах Евросоюза 62 процента выбросов парниковых газов приходилось на ископаемое топливо — нефть, газ и уголь (без учета транспорта). При этом на каменный уголь приходилась самая большая доля выбросов. В 2011 страны-члены ЕЭС взяли на себя обязательство к 2030 году уменьшить выбросы парниковых газов на 40 процентов по сравнению с 1990 годом. Чтобы достигнуть цели, европейцы стали развивать электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии (ветре, солнечной энергии и биотопливе), следить за потреблением электричества, уменьшать выбросы углекислого газа.

Судя по результатам за 2017 год, опубликованным в докладе, потребление электроэнергии в ЕЭС немного выросло (на 0,7 процента). Но при этом энергии из возобновляемых источников (ветра, солнца и биотоплива) впервые стало вырабатываться больше, чем из каменного и бурого угля. Производство возобновляемой энергии в 2017 году выросло на 12 процентов, до 679 тераватт-час. Наибольший вклад (19 процентов) внесли ветряные электростанции, большинство из которых работает в Великобритании и Германии. Аналитики отмечают, что после периода "моды на биотопливо" доля его использования снизилась.

Электричество из возобновляемых источников быстро развивается не только в Евросоюзе. В 2016 году темпы роста солнечных электростанций по всему миру впервые стали выше темпов развития угольных. По данным Международного энергетического агентства прирост мощности солнечных электростанций достиг 74 гигаватт, а угольных — только 57 гигаватт.

Ранее "Страна" сообщала, что под Николаевом китайцы хотят построить самую мощную в Европе ветряную электростанцию.

Также Greenpeace обвинил корпорацию Samsung в изменении климата.