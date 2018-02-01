Глава ЦРУ Майкл Помпео в своем письме к лидеру Демократической партии в сенате США объяснил, что сотрудники его ведомства проводят встречи с сотрудниками российской разведки на регулярной основе ради безопасности американских граждан.

Об этом передает Reuters.

"Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, по которой это делали наши предшественники - обеспечение безопасности американцев, - отмечает глава ЦРУ, обращаясь к Шумеру. - В то время, как Россия остается противником, мы поставим под серьезную угрозу жизни американцев, если будем игнорировать возможности работы с российскими спецслужбами в борьбе против терроризма. Мы гордимся нашей контртеррористической работой, в том числе той ролью, которую сыграло ЦРУ в недавнем предотвращении террористической атаки в Санкт-Петербурге".

Глава разведуправления указал на то, что тот несостоявшийся теракт мог повлечь гибель граждан США.

"Мы продолжаем работать вместе над такими вопросами, как авиационная безопасность и предотвращение возвращения иностранных боевиков как в Россию, так и в Америку", - продолжил Помпео.

Он также заверил, что американская разведка затрагивает на встречах все темы, по которым интересы двух стран расходятся.

"Ни одна из сторон не стесняется высказывать обеспокоенность насчет наших отношений в разведывательной сфере и интересов наших двух стран. Мы решительно защищаем Америку во время таких контактов, не церемонимся, и никогда не станем", - утверждал директор ЦРУ.

Как сообщала "Страна", глава ЦРУ заявил, что Китай оказывает на Запад тайное влияние, чей масштаб оценить непросто. По его словам, у Китая "более обширная зона влияния". В качестве примеров глава ЦРУ привел попытки украсть коммерческую информацию США и проникнуть в школы и больницы.

Ранее директор ЦРУ заявил, что КНДР скоро сможет нанести ядерный удар по целям в США.