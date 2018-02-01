Министерство образования и науки отрицает отмену родительских комитетов в школах, но планирует через закон изменить правила их создания и взаимодействия со школы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"МОН в рамках своих законных полномочий не имело и не имеет отношения к созданию или несозданию в учреждениях общего среднего образования органов родительского самоуправления (родительских комитетов)", - сказано в нем.

Согласно сообщению, полномочий у Минобразования на урегулирование вопросов деятельности (прав или обязанностей) родительского или ученического самоуправления нет.

"Приказы, утратившие силу (№ 440 и 205), были составляющей "старого" законодательства и по своей правовой природе имели рекомендательный характер и не содержали никаких общеобязательных норм", - говорится в нем.

Также отмечается, что решение о создании родительских и ученических комитетов (как органов управления учреждением) все еще принимает само заведение на общем собрании трудового коллектива.

Таким образом, согласно сообщению, наличие или отсутствие соответствующих органов не зависит от желания родителей или соискателей образования.

В то же время отмечается, что в новом законе "Об общем среднем образовании" будет детализирован порядок создания органа родительского самоуправления и его отношений и взаимодействия со школой и ее учредителем (местными органами самоуправления).

Минобразования уже работает над написанием соответствующего законопроекта и планирует подать его на рассмотрение Верховной Рады в текущем году.

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