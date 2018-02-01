Министерство финансов Украины исходя из госбюджета-2018 планирует в текущем году разместить долговые инструменты на 231,96 млрд грн, в том числе на внешних рынках – на 108,2 млрд грн, или 46,6%.

Об этом идет речь в Программе управления государственным долгом на 2018 год, опубликованной на сайте Минфина.

Согласно документу, Минфин намеревается одолжить на внутреннем рынке около 123,758 млрд гривен ($4,4 млрд), на внешних рынках с учетом заимствований по специальному фонду госбюджета - 108,203 млрд гривен (около $3,9 млрд).

Министерство оценивает общие выплаты по государственному долгу в 2018 году за счет средств государственного бюджета в размере 305,9 млрд гривен (около $11 млрд).

Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте и на 11%, до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте, который составляет около 73% ВВП.

По данным Минфина, в ближайшие три года Украина должна вернуть долги в размере $16 млрд.

Как сообщалось, совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на $5,33 млрд – до $76,31 млрд, в гривне – на 11%, или на 211,91 млрд грн, до 2,142 трлн грн (в том числе прямой госдолг достиг 1,834 трлн грн, из которого внешний – 1,08 млрд грн).

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре снизился до 28,07 грн/$1, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1. Госбюджет-2018 составлен из расчета курса на конец года 30,1 грн/$1.

Ранее "Страна" сообщала, что общий госдолг Украины за год увеличился на $5 миллиардов.

Также названа сумма, которую в 2017 году Украина выплатила МВФ.