В четверг, 1 февраля в 4:07 по Киеву с российского космодрома "Восточный" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а". На ее борту находятся спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и еще 9 космическими аппаратов.

Все 11 спутников достигли целевой орбиты. На них в штатном режиме раскрылись антенны и солнечные батареи, передает Интерфакс.

За разведение спутников по целевым орбитам отвечал разгонный блок "Фрегат". Помимо российских аппаратов "Канопус-В", которые в ближайшее время пополнят группировку из "Канопус-В" №1 и "Канопус-В-ИК", на разгонном блоке находились четыре американских спутника LEMUR типоразмера 3U CubeSat и пять немецких - четыре S-NET и один D-Star One.

Американские аппараты предназначены для наблюдения за передвижением морских судов, а также измерением температуры, плотности и влажности атмосферы. В свою очередь спутники S-NET будут использоваться для демонстрации технологии межспутниковой связи, а D-Star One — для обеспечения межспутниковой связи и любительского доступа к телеметрии других космических аппаратов в сети.

Спутники "Канопус-В" массой 465 килограммов размещаются на солнечно-синхронной орбите высотой около 510 километров. Аппараты группировки "Канопус-В" используются для картографирования, а также обнаружения и наблюдения за зонами чрезвычайных происшествий, включая пожары и наводнения.

Состоявшийся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" стал третьим в истории космодрома Восточный. Изначально ракету планировалось запустить 22 декабря прошлого года, однако пуск перенесли на 1 февраля 2018-го. Причиной переноса стала авария ракеты "Союз-2.1б" 28 ноября 2017 года. Тогда разгонный блок "Фрегат" не смог вывести спутники на орбиту и упал в северной части Атлантического океана.

Сбой в работе "Фрегата", по мнению специальной комиссии "Роскосмоса", занимавшейся расследованием неудачного запуска, стало несовершенство алгоритмов управления, из-за чего программное обеспечение разгонного блока неправильно рассчитало маневр. При этом вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявлял, что в настройках «Фрегата» специалисты забыли поменять точку старта с Байконура на Восточный.

Космодром Восточный строится недалеко от города Циолковский в Амурской области с 2010 года. В апреле 2016 года на космодроме был построен первый стартовый комплекс, а в августе 2017-го — началось строительство второго. Запуск первой ракеты-носителя с космодрома состоялся 28 апреля 2016 года — "Союз-2.1а" вывела на орбиту три спутника — «Михайло Ломоносов», "Аист-2Д" и SamSat-218.

На 2018 год запланированы пять стартов ракет-носителей с космодрома Восточный. При этом в перспективе "Роскосмос" планирует осуществлять с Восточного от восьми до десяти непилотируемых стартов в год. Первый пуск ракеты с экипажем на Международной космическую станцию состоится после 2023 года.

Видео: youtube.com/Nplus1

Как сообщала "Страна", Россия с 2019 года откажется от ракет с украинскими деталями. При этом отказ от украинских деталей объясняется не политикой а "их технологическим устареванием".

Отметим, что после старта ракеты "Союз-2.1б" в небе были странные вспышки.