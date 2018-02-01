В Тайване необычные для этого региона холода уже привели к гибели уже 53 человек и еще несколько десятков жизней находятся под угрозой.

Об этом сообщает издание Taiwan News.

Центральное бюро погоды страны прогнозирует, что текущая холодная воздушная волна встречает с другой, которая прибыла с севера, температура в центральном Тайване может упасть до 10 градусов тепла по Цельсию.

Погодные эксперты говорят, что холодная погода последних двух дней – это всего лишь "начало" перед дальнейшими холодами. Но даже эта "первая волна" холодов забрала жизни 53 жителей Тайваня, которые оказались не готовы к подобному снижения температуры.

Теперь в субтропической стране готовятся к новой волне холодов, которая может привести еще к большему количеству жертв.

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