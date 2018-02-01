Косатка по имени Вики научилась говорить несколько слов, имитируя человеческую речь. Вики живет во французском аквапарке Marineland на Лазурном берегу. Об этом сообщает The Independent.

Запись некоторых слов, которые научилась произносить Вики, опубликовали работающие с ней зоологи. Словарный запас Вики включает приветствия на английском и счет до трех. Считается, что косатки находятся на вершине развития морских млекопитающих. Их интеллект позволяет им охотиться в группах, что многократно повышает их шансы загнать добычу в океане.

Видео: Youtube.com/Science Magazine

Работающие с косатками специалисты обратили внимание на их способность имитировать человеческую речь, выдыхая у поверхности воды. Способность имитировать человеческую речь ставит косаток в один ряд с другими животными, которые наделены подобными качествами. Среди них вороны, попугаи и другие пернатые, дельфины, тюлени и даже слон. Один из работавших с Вики ученых не исключает, что в будущем косатка сможет вести простейшие диалоги с человеком. Доктор зоологии Хосе Абрамсон из Мадридского университета заявил, что такой обмен фразами вполне можно себе представить. Ведь в прошлом, как пояснил Абрамсон, были известны случаи "разговора" с попугаями и дельфинами.

На воле косатки живут и охотятся в небольших стаях по 5-15 особей. Зоологи выяснили, что животные общаются между собой, поддерживая диалог, причем у каждой стаи косаток свой собственный диалект. Таким образом, в воде они отличают звуковые сигналы, которые посылают их "соплеменники".

Содержание косаток в неволе по сей день является предметом регулярной полемики со стороны защитников прав животных. В США зарегистрирован случай, когда косатка из флоридского парка Sea World смогла даже подать в суд, требуя восстановления своего конституционного права на свободу. Разумеется, интересы млекопитающего лоббировала группа защитников животных. В решении суда от 2012 года отмечалось, что конституция не применима к косатке Тилликум, поскольку он не является человеком.