Жительница Чикаго Микки Кендалл попросила своих подписчиков в Твиттере рассказать о самых странных и пугающих вещах, которые им говорили дети.

Фото: twitter.com/Karnythia/

За два дня подписчики рассказали Кендалл несколько сотен историй - и среди них есть действительно жуткие.

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Мой двухлетний сын рассказал такое: "Они приходят за мной по ночам и возвращают меня обратно к утру». Когда я начала его расспрашивать, о ком речь, он ответил:"Они" - и показал на небо.

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Давным-давно мой младший брат рассказывал о его "других" бабушке и дедушке, и о голубом домике, в котором они жили. После всех попыток убедить его, что он это выдумал, брат сообщил маме, что может показать ей то место. И мы поехали… И этот пятилетний маленький псих указывал путь без малого 45 минут. В конце концов мы оказались в соседнем городе на тупиковой улице с заброшенным голубым домом.

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Я проснулась от того, что трехлетняя дочь трогала мою голову. Я спросила, что ей нужно. "Я хотела бы, чтобы у меня был кусочек тебя, - ответила она. - Я бы всегда носила его с собой. Например, твой палец". С тех пор крепко не сплю.

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Я присматривала за дошкольниками, пока у их учительницы был перерыв. Ко мне подошла маленькая девочка, она показала на мой живот и сказала: "Здесь маленький крошечный ребеночек. Маленький ребеночек прямо здесь". Я была беременна, но еще не рассказала об этом своим коллегам.

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Моей дочери было около пяти, когда она сказала, что я самая лучшая мамочка, которая когда-либо у нее была. Я ответила, что я ее единственная мама. Она посмотрела на меня и сказала: "Нет, ты третья, но ты лучше всех".

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Мои ученики - четырехлетки. На летних каникулах у нас была прогулка. Было жарко, и дети играли в воображаемый магазин мороженого. Один из них вручил мне невидимый рожок. Я подыграл и спросил, какой у него вкус. Он ответил: "Кожи". Я подумал, что он сказал что-то такое, что звучит похоже, и переспросил. Он повторил: "Кожи". А затем показал на остальных детей и рассказал, что собирается сделать мороженое из их кожи.

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Однажды я спросила у сына друга, что он выкапывает. Он ответил: "Мертвые тела. Ты что, никогда не видела мертвое тело?"

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