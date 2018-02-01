В понедельник, 29 января 2018 года во время голосования за бюджет Черкасс на 2018 год неизвестные молодчики в масках начали избивать местных депутатов и заставлять их голосовать за определенную редакцию бюджета и исполкома.

Об этом сообщает Обозреватель.

Как сообщается, молодчики якобы действовали "по наущению мэра и его свиты".

Черкассы до 29 января были единственным в Украине областным центром, который не принял бюджет на грядущий год. Также недавно в отставку был отправлен исполнительный комитет.

По словам местных депутатов, они отказывались голосовать за бюджет, потому что документ сильно разбалансирован и содержит в себе ряд коррупционных составляющих.

"В начале сессии в зал вошла группа молодчиков в серо-черных формах с надписями "Национальная дружина" и черных формах со значками Национального корпуса "Азов". Все они были замотаны шарфами или в балаклавах с капюшонами, а также с явными признаками того, что у них есть оружие (они зашли с такими сумками, которые предназначены для скрытого ношения оружия). Они стали между рядами, забрались на трибуну, а их лидер Дмитрий Кухарчук и бывший заместитель мэра Анатолия Бондаренко – Геннадий Шевченко – вместе с некоторыми АТОшниками, заблокировали трибуну. При этом Кухарчук выкрикнул на весь зал: "Депутатов не выпускать". Вот так началась сессия", – рассказал в комментарии "Обозревателю" депутат Черкасского горсовета Александр Згиблов.

Журналист Сергей Кузляев отмечает, что представители полиции, когда началась потасовка, будто исчезли, а оставшиеся никак на происходящее не реагировали.

Досталось от людей в масках и лидеру вольных демократов в Черкассах Александру Згиблову, который планирует обращаться в медицинские учреждения из-за сильных болей в спине.

"Меня ударили в спину. Потом на меня набросился с кулаками бывший заместитель Анатолия Бондаренко Геннадий Шевченко. Я еле от него увернулся. Были угрозы прямого физического уничтожения Василию Соломахе, Артуру Акопяну. Василию Соломахе кричали, что мы тебя и твоих детей закопаем. Это все было сказано. Руслану Зоре разбили нос. Депутатов заблокировали. Мы даже, извините, не могли выйти в туалет", – рассказывает Згиблов.

Известно, что предложенный мэром исполком вызвал большие споры среди горожан и местных депутатов из-за того, что в него предлагалось включить непрофессиональный состав, состоящий из бывших участников АТО, близких к Анатолию Бондаренко.

"Мое мнение таково, что только потому, что человек был в зоне проведения АТО и воевал, назначать его в исполком нельзя. Мы работаем с воинами АТО и их семьями. У нас в Черкассах одна из лучших программ, которая обеспечивает помощь АТОшникам, мы очень большие средства выделяем на материальную помощь. Помогаем семьям погибших. Пока человек находится на фронте, мы оплачиваем его счета за жилищно-коммунальные услуги. Дети ездят отдыхать на летние каникулы. Мы максимально обеспечиваем все, с чем к нам обращаются. Но исполнительный орган структур власти – то место, где нужно работать", –объяснил ситуацию Радуцкий.

По данным журналистов, пострадавшие депутаты уже обратились в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями об уголовных преступлениях, совершенных молодчиками в масках и их кураторами. В Национальной полиции предложили зарегистрировать уголовное производство по статье 296 УК Украины (хулиганство).

Глава партии "Национальный корпус" внефракционный народный депутат Андрей Билецкий подвердил, что среди гражданских лиц, которые "помогли" депутатам в Черкассах принять бюджет на 2018 год были представители так называемых "национальных дружин".

В частности отвечая на вопрос, как коррелируется заявленная ​​"нацдружинами" деятельность по помощи полиции в поддержании порядка на улицах и противодействию алко- и наркопритонам с ситуацией, сложившейся на заседаниигородского совета 30 января, Билецкий отметил, что город находился на грани катастрофы:

"Давайте начнем с другой стороны. Разве это нормально, что в областном центре в течение месяца не существует местного бюджета, потому что городской секретарь и мэр не могут решить, как распилить наиболее лакомые вещи? Разве это нормально, что абсолютно всем коммунальщикам не выплачивается заработная плата? Город находится на грани социальной катастрофы фактически. Там уже проблемы с отоплением, с водой... И все это с каждым днем ​​увеличивается".

По словам нардепа, в Черкассах была создана инициативная группа с участием ветеранов АТО, представителей профсоюзов некоторых предприятий и "нацдружинников".

"Совершенно верно, с моей точки зрения, если депутаты не могли справиться со своим жизненным долгом, а эти люди решили навести элементарный порядок", – отметил Билецкий.

"Чем я это считаю? Огромным плюсом. Бюджет принят и у города теперь все хорошо. Мало того, после того, как они приняли бюджет, то уже решили ничего не делить, не проводить выборы", – добавил глава Нацкорпуса.

Билецкий также отметил, что от присутствия на заседании горсовета людей в форме и с закрытыми лицами в итоге "никто не пострадал":

"Кто-то из депутатов избит? Может и было за что ... но - нет. Кто-то из полицейский избит? Нет. Так же никто не пострадал и не был обижен. В сухом остатке мы имеем очень положительный результат".

О том, что указанные активисты закрывали свои лица, Билецкий отметил, что лично против того, чтобы надевать на акции балаклавы, однако отметил, что этом случае мужчины были одеты не в балаклавы, а бафы (шарф, который поднимается на лицо).

"После того, как балаклавы были запрещены законами 16 января по Януковича, они вошли условно говоря в классику уличной политики на Украине. Мое личное мнение – не стоит (их надевать Прим.Ред.)", - отметил Билецкий.

На следующий день после событий 29 января, в Черкассы отправился министр МВД Арсен Аваков.

Правда совершенно под другим предлогом. По информации журналистов, истинным мотивом приезда министра в Черкассы была встреча с мэром Бондаренко для урегулирования ситуации и координации дальнейших действий.

Фото: obozrevatel.com/crime

"Страна" разбиралась, куда идут маршем Национальные дружины.

Как сообщала "Страна", у Авакова намекнули, что никаких "национальных дружин" в Украине не будет. По его словам, на улицах украинских городов не должно быть никаких милитарных движений.

Напомним, что в Кременчуге нацдружина Билецкого вступила в драку с полицией.