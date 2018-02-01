Международный олимпийский комитет (МОК) недоволен решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), который отменил пожизненное отстранение 28 из 39 российских атлетов на Олимпийские игры из-за допинга. Об этом сообщается на сайте организации.

МОК разочарован решением, поскольку оно может серьезно повлиять на дальнейшую борьбу с допингом.

Хотя в Комитете и говорят, что даже решение CAS еще не значит, что эти спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2018. После изучения мотивировочных частей по каждому случаю комитет готов при необходимости обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

Зато МОК доволен, что по 11 спортсменам из России была подтверждена манипуляция допинг-проб, что "еще раз четко демонстрирует существование системных манипуляций антидопинговыми правилами во время Сочи-2014".

Ранее МОК был обеспокоен контейнерами для проб на допинг, которые легко вскрыть.

Также напомним, что МОК лишил медалей 10 украинцев из-за допинга.