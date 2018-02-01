Эксперты продолжают разбирать бой Александра Усика против Майриса Бриедиса по полочкам. А тем временем, глава WBC Маурисио Сулейман уже назвал этот поединок лучшим боем в истории тяжелого веса.

Напомним, что именно чемпионский пояс WBC Александр Усик и отобрал у латышского боксера.

"Это был лучший бой тяжеловесов в истории дивизиона. Арена была заполнена под завязку, а атмосфера была накалена в течение всех раундов.

Судьям WBC даже дали наушники с шумоподавлением, чтобы помочь максимальной концентрации и ограничить влияние шума на них во время боя. Эти трибуны были самыми громкими, которые я когда-либо слышал", - заявил Маурисио Сулейман.

Кстати, ранее "Страна" рассказывала, что про победу Усика над Бриедисом уже сняли документальный фильм.