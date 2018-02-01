В Париже ограбили жилье главы французского отделения Facebook и предпринимателя Лорана Солли, в то время, как он находился дома с семьей, сообщает газета Parisien.

По данным издания, злоумышленники проникли в дом Солли на авеню Фош в XVI квартале французской столицы из внутреннего двора. Предприниматель с женой и детьми в тот момент находился на кухне.

Через ванную преступники пробрались в спальню, закрыли комнату на ключ и обыскали ее. Как пишет газета, из дома были украдены восемь дорогих часов, муфта Chanel и украшения на общую сумму около 80 тысяч евро.

Солли обнаружил, что его ограбили, только спустя некоторое время. В настоящий момент правоохранительные органы ведут расследование преступления.

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