В Украине в период с 1 по 28 января было совершено около 89 умышленных убийств.

Об этом говорится в отчете ситуационного центра Нацполиции, передает "112.ua".

В январе 2018 года было осуществлено: 89 умышленных убийств, 169 тяжких телесных повреждений, 38 тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, 21 337 краж, 118 разбойных нападений.

Отмечается тенденция к росту количества совершенных краж из транспортных средств на 6,9% (по отношению к показателю предыдущей недели) и разбойных нападений (+18%) в текущем году

Полиция в январе выявила 32 факта торговли людьми, разоблачила 2884 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

"В течение последних недель наблюдается тенденция к уменьшению общего количества совершенных преступлений, что предполагает вероятный спад количества правонарушений на следующей неделе", - подытожили в полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине появились новые законы против домашнего насилия, которые заработают только через год.

Также в Украине резко выросло число грабежей и нападений с оружием из АТО