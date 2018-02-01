В Киеве предлагают создать проспект имени космонавта Леонида Каденюка, который скончался вчера во время утренней пробежки.

На сайте Киевсовета появилась петиция, которой предлагают переименовать проспект Комарова на в честь Каденюка.

Владимир Комаров - тоже космонавт, дважды герой СССР, командир первого в мире экипажа космического корабля. Авторы петиции считают, что если он не имеет отношения к Киеву, то и улицы его быть не должно.

"Фигура космонавта Комарова никоим образом не связана с городом Киевом, а является следствием советского постколониального прошлого. Кроме того, именно на этом проспекте находится Национальный авиационный университет. Поэтому целесообразно почтить память о первом астронавта независимой Украины Леонида Каденюка в названии проспекта у национального авиационного университета. Особенно это становится актуальным именно в это сложное время и станет хорошим примером для национально-патриотического воспитания молодежи Украины", - говорится в тексте петиции.

Она была зарегистрирована сегодня и пока собрала 40 подписей из 10 000 необходимых.

Отметим, что Степан Бандера тоже ни разу не был в Киеве, но в столице есть проспект в его честь. Хотя Киевраду просят переименовать проспект Бандеры в проспект Троещинский.

Также в Киеве сейчас новая волна переименований. "Страна" рассказывала, кому посвятят новые улицы - диссиденты, националисты и "Годзилла" из АТО.