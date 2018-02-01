Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко рассказал о сборах команды, и о том как проходит подготовка к важнейшей игре горняков в 1/8 Лиги чемпионов против итальянской Ромы, которая под занавес зимнего трансферного окна продала ведущего флангового защитника Эмерсона Палмиери в "Челси".

- Команда старается, все хотят показать себя и быть в оптимальной форме ко второй части сезона. Мы заложили неплохой фундамент в Турции, где выполняли много беговой работы, а в Дубае с нарастающей интенсивностью тренируемся с мячом. Для нас плюс, что в этом году Премьер-лига возобновится раньше - перед Лигой чемпионов. Впереди важные матчи, отрыв небольшой, так что должны показывать достойную игру и побеждать, чтобы второй год подряд стать чемпионами, - рассказал Коваленко официальному сайту.



- Практически каждая сессия начинается с фитнеса. На данном этапе необходимо давать такую нагрузку?

- По плану мы продолжим это делать и в ходе сезона. Каждому важно иметь хорошую физическую форму. Прокачка мышц нужна еще и для того, чтобы было меньше травм.



- Хватает ли времени на восстановление между тренировками?



- Помогают массажисты. Также немалое значение имеет холодная вода, да и вечером есть возможность отдохнуть.



- Чувствуете, что Паулу Фонсека постепенно готовит состав на официальные поединки?



- Пока подходим ко второму матчу сбора со "Славией". Вероятно, тренер предоставит больше времени другим футболистам -все хотят быть в старте и работают по максимуму.



- Ты следишь за "Ромой"?



- Видел несколько матчей. Это серьезный соперник, в составе которого есть звездные футболисты, - "Рома" очень сильна. Однако сейчас важнее наша подготовка к первой игре чемпионата Украины, только потом - Лига чемпионов.



- И все же каковы шансы? Все говорят, что это неплохая жеребьевка для "Шахтера".



- Встреча начнется со счета 0:0, так что 50 на 50. У нас тоже сильная команда, мы не зря вышли из группы. Да, "Рома" не самый звездный клуб, жребий действительно хороший.



Напомним, ранее "Страна" сообщала, что шансы "Манчестер Юнайтед" подписать полузащитника "Шахтера" Фреда резко возросли.