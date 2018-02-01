МИД России предупреждает россиян, что за ними по всему миру охотятся американские спецслужбы. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Министерстве заявили, что несмотря на попытки наладить сотрудничество с США на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, "американские спецслужбы продолжают фактическую "охоту" за россиянами по всему миру".

"Количество таких случаев уже достигло четырех десятков. За один только 2017 г. по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан. В качестве примеров можно привести задержания в Испании С.В.Лисова и П.Ю.Левашова, в Латвии – Ю.А.Мартышева, в Канаде – Р.Ф.Мансурова, в Греции – А.В.Винника", - рассказали в ведомстве.

В МИДе предупредили, что после экстрадиции в США россияне сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского "правосудия".

"С учетом изложенных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов", - добавили в министерстве.

Там посоветовали обратить внимание на страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче. Их перечень есть на сайте Госдепартамента.

Ранее сообщалось, что задержанный в Греции россиянин Александр Винник подаст в ЕСПЧ иск против его выдачи в США.

Напомним, на днях в США приехал глава российской внешней разведки. В Сенате требуют от Трампа объяснений.

Также недавно появилось видео перехвата американского разведчика российским Су-27 над Черным морем.