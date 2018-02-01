В городе Червоноград Львовской области 34-летний мужчина в помещении одного из банков облился бензином и попытался себя поджечь. Однако, как сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"Нет место инцидента прибыли правоохранители, они помешали ему совершить поджог. Установили личность мужчины, это 34-летний местный житель. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента", - сообщили правоохранители.

С места происшествия изъяли двухлитровую пластиковую бутылку с остатками неизвестной жидкости и направлено на экспертное исследование.

Теперь мужчине грозит срок за хулиганство в общественном месте (ч.1 ст.296)

Ранее "Страна" сообщала, что в конце сентября в Ровенской области безработный мужчина совершил самоподжог.

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