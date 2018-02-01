Между Израилем и Польшей назревает дипломатический скандал на фоне принятия Сеймом закона о запрете "бандеризма". В Израиле уже заявили, что рассмотрят законопроект, согласно которому польский закон об Институте нацпамяти будет приравнен к отрицанию Холокоста.

"Многие поляки и другие слышали, знали и помогали нацистской машине уничтожения. Польская попытка переписать историю и закрыть рты пережившим Холокост — шокирующая и достойная презрения", - сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмули.

А теперь стало известно, что по решению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, израильский посол в Варшаве Анна Азари будет отозвана в Израиль, а дипломатическая миссия останется без посла.

Как подчеркнул собеседник польского издания Onet.pl соответствующее решение об отзыве посла может быть принято уже сегодня.

СМИ отмечает, что отзыв посла является результатом разногласий между польской и израильскими властями о внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти Польши.

"Таким образом Тель-Авив хочет выразить свое недовольство. Это может означать большой кризис в отношениях между двумя странами, потому что, пока напряжение не снизится, нового посла в Варшаве не будет", - отметил собеседник издания.

Формально Азари не потеряет своей должности, но решение премьер-министра Израиля снизит уровень взаимных дипломатических отношений.

Как сообщала "Страна", сегодня ночью Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков и запрещено вырежание "польские лагеря смерти". Закон также содержит положение о запрете пропаганды "бандеровской идеологии", что было негативно воспринято и украинской стороной. Вятрович назвал "глупостью" польский закон закон о запрете "бандеризма".