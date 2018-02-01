Японская лаборатория Rekimoto Lab запустила стартап, который позволит людям делать свои дела не вставая с кровати.

Как пишет издание Vice, если вам надо куда-то сходить, но очень хорошо дома и лень вставать, через этот сервис вы вызываете человека, который станет вашим "аватаром" во внешнем мире.

"Курьер" похожего на ваше телосложение одевает шлем с планшетом на голову и идет по вашим делам - а вы общаетесь с людьми по видеосвязи. В сети стартап уже назвали Human Uber.

Создатели хотят таким образом сэкономить наше время и сделать жизнь комфортнее. Например, если вам лень вылезать из кровати, а вы уже пообещали встретить друга в аэропорту: вы сможете увидеть его онлайн, но чемоданы поможет донести курьер Human Uber.

Что при этом видит и слышит человек в шлеме, не уточняется. Деморазработка не предусматривает даже прорезей для глаз.

Фото: vice.com

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