В Харькове полиция завершила досудебное расследование дела о резонансном ДТП на Сумской с шестью погибшими. Об этом сообщил адвокат второго подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица, передают "Украинские новости".

"Досудебное расследование завершено", - сказал он.

Расследовать дело закончили еще на прошлой неделе, то есть с 22 по 28 января.

В ближайшее время обвинительный акт будет передан в суд.

Напомним, что недавно в этом деле появились и хорошие новости. Беременная пострадавшая в кровавом ДТП на Сумской в Харькове родила дочку.

Также отметим, что полиция завела дело еще и на автошколу, в которой училась главная подозреваемая Зайцева. Это производство расследуется по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.