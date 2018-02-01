В Киеве задержали подозреваемых в подрыве правоохранителей во время задержания в Днепре.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"Только что в Киеве при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц, которых обоснованно подозревают в совершении вооруженного сопротивления полицейским во время задержания в Днепре. Тогда пятеро сотрудников полиции получили ранения", - написал он.

"Никто из полицейских, подозреваемых или гражданских лиц не пострадал", - добавил он.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Напомним, 4 ноября, около полуночи в Днепре на улице Немировича-Данченко в Приднепровске вооруженные мужчины напали на сотрудников полиции. Бандиты пытались ограбить одну из квартир в многоэтажке. Заметив это, соседи вызвали полицию и позвонили родственникам владельцев квартиры. В момент, когда правоохранители открывали дверь квартиры, злоумышленники бросили в них гранаты.

Также мы писали, что полицейским, в которых в Днепре бросили гранаты домушники, вручили награды в больнице.