В Днепре на улице Янтарной столкнулись две маршрутки и Peugeot. В результате одна маршрутка перевернулась, передает "Информатор".

По словам очевидцем, причиной аварии стал неработающий светофор, при том что данный участок и так является достаточно проблемным.

В результате аварии в обеих маршрутках пострадали шесть пассажиров, их госпитализировали в больницу.

"Я ехал снизу Янтарной, передо мной автомобиль включил поворотник. Видел, что впереди движение есть, еще на светофор глянул, он блестел на зеленом вроде бы. И только нос на перекресток высунул — как произошел удар", — рассказал водитель Peugeot.

Одна из маршруток направлялась в центр. Водитель говорит: резко дал по тормозам, однако избежать столкновения не удалось. Следом за маршруткой двигалась еще одна.

Фото: dp.informator.ua

Напомним, ранее под Кривым Рогом из-за непогоды на трассе перевернулся пассажирский автобус.

А на выезде из Киева маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик и перевернула его.