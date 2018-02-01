Сегодня, 1 февраля, активисты партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили пришли под Администрацию президента. Пришли не с пустыми руками.

Митингующие устроили настоящее театрализованное шоу под лозунгом - "Чемодан-вокзал-Мальдивы". Об этом сообщает с места корреспондент "Страны".

Участники оригинальной акции таким необычным образом вновь привлекли внимание к отдыху президента на Мальдивах. Многие участники даже разоблачились до купальных костюмов, другие же держали в руках ананасы и плакаты с надписью "Poroshenko go away".

Фото: Страна

Напомним, что ранее Михаил Саакашвили заявил об обысках у его соратников из-за сегодняшнего митинга, который должен пройти перед Администрацией президента.

"Их сегодняшние обыски - это ответ на эту акцию, они очень переживают по поводу этой акции, потому что неправы", - сказал Саакашили .