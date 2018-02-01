Кондитерская корпорация Roshen президента Петра Порошенко через суд намерена запретить производство тортов под ТМ "Киевский торт" и торт "Киевский" гипермаркету "Ашан Украина". Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.

Roshen обратилась в суд с иском о нарушении "Ашан Украина" права интеллектуальной собственности. Истец требует, чтобы суд запретил ООО "Ашан Украина" использовать названия "Киевский торт" и торт "Киевский", а также графических элементов в виде листьев каштана, поскольку покупатель может спутать упаковку с тортом производства Roshen.

Аналогичные ребования в данном решении суда изложены по отношению к ООО "Беллария". Также Roshen просит суд обязать ООО "Беллария" изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки тортов с соответствующими надписями и изображениями.

Согласно решению суда, товарный знак "Киевский торт" признан общеизвестным в Украине решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности в апреле 2017 года.

Суд рассмотрит дело на подготовительном заседании по правилам общего искового производства 5 февраля 2018 года.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию "Киевхлеб" на 219 тыс. гривен за похожую упаковку для торта, как у президентского Roshen.

Также мы писали, что в России у компании Порошенко отобрали товарный знак.