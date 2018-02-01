У берегов Феодосии в Черном море терпит бедствие сухогруз BERG под флагом Молдовы. Эту информацию подтверждает онлайн-сервис по слежению за судами. Сухогруз BERG под флагом Молдовы, IMO: 8896039 около 11 часов вечера 31 января зашел в феодосийскую бухту, информирует MarineTraffic.

На сайте открытой базы данных судов и портов FleetMon говорится, что сухогруз турецкой компании BERG двигался в турецкий порт Бандырма из закрытого порта Керчь. Как следует из данных слежения за судном, 28 января BERG находился в российскому порту Азов.

Сухогруз турецкой компании BERG, фото - marinetraffic.com

На борту судна находился экипаж в составе 12 человек, в том числе граждане Украины и Азербайджана.

Судно получило повреждения корпуса, оно стоит на якоре в феодосийской бухте, экипаж эвакуировали, сообщает "РИА Крым" со ссылкой на помощника начальника Управления МЧС России по Крыму Владимира Иванова. По его словам, сейчас проводят обследование корпуса.

О причинах и характере инцидента, из-за которого судно получило повреждения корпуса и было вынуждено бросить якорь неподалеку от Феодосии, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в России пропало рыболовецкое судно, на борту которого есть уроженцы Украины.

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