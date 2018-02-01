Защита экс-командующего армией боснийских сербов Ратко Младича подала апелляцию об отмене пожизненного приговора и возобновлении судебного процесса, а также потребовала в связи с состоянием здоровья освободить генерала для лечения в Сербии. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Белграде адвокат Младича Драган Иветич, передает ТАСС.

В связи с серьезностью состояния здоровья направлен запрос о временном освобождении генерала Младича для его лечения в Сербии. Здоровье Младича делало невозможным его участие в процессе. Мы подали апелляцию об отмене приговора и о продолжении [судебного] процесса после лечения", - заявил Иветич.

Сторона защиты уверена, что медики Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) намеренно скрывали состояние здоровья генерала.

"Освидетельствование сербскими врачами показало, что существовали серьезные диагнозы, которые медики МТБЮ скрывали во время процесса. Мы нашли диагнозы, которые врачи трибунала ни диагностировали, ни лечили", - сказал Иветич.

Адвокат добавил, что Младич может умереть в ближайшие дни.

Как сообщалось, в Кремле считают пожизненный приговор Младичу политизированным и предвзятым