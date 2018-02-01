Украина готова продлить переходный период при имплементации языковых норм закона об образовании до 2023 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки по результатам встречи министра образования и науки Лилии Гриневич с послом Румынии Кристианом-Леономом Цуркану.

"МОН полностью приняло рекомендации "Венецианской комиссии" относительно языковой статьи закона "Об образовании" и соглашается, что переходный период для имплементации статьи должен быть продлен до 2023 года", - говорится в нем.

В настоящее время закон "Об образовании" предусматривает, что языковая статья должна вступить в силу в 2020 году.

Согласно сообщению, на данный момент Украина готовит пошаговую карту имплементации языковой статьи.

Кроме того, в 2018 году стороны подпишут протокол о сотрудничестве в области образования между министерствами.

Ранее сообщалось, что украинская власть намерена проигнорировать рекомендации по закону об образовании.

25 января в ПАСЕ призвали Украину выполнить рекомендации по закону об образовании и бороться с коррупцией.