В Украине в первые же дни после повышения учетной ставки подскочила стоимость кредитов. Делалось это, чтобы удержать инфляцию.

Как сообщает Нацбанк, средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском рынке в первые пять дней после этого решения возросла на 1,1% – до 15,1% годовых.

При этом украинский индекс межбанковских ставок за указанный период, по данным НБУ, возрос на 1,4 п.п.

В Нацбанке отметили, что такой результат свидетельствует "об эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики через канал процентных ставок".

Ранее "Страна" разбиралась, как повышение учетной ставки НБУ скажется на украинской экономике, инфляции и курсе гривны. "Преддверие кризиса".

Напомним, что после новой учетной ставки банкиры были осторожны в прогнозах.