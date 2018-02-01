Перед администрацией президента начался митинг лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили "Чемодан-вокзал-Мальдивы".

Видео транслирует журналист Всеволод Филимоненко.

Напомним, что ранее Михаил Саакашвили заявил об обысках у его соратников из-за сегодняшнего митинга, который должен пройти перед Администрацией президента.

"Их сегодняшние обыски – это ответ на эту акцию, они очень переживают по поводу этой акции, потому что неправы", — сказал Саакашили .

Как сообщала "Страна", Киевский апелляционный админсуд объявил перерыв в заседании по вопросу депортации лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили и продолжит рассмотрение дела 5 февраля. Начало заседания назначено в 10:00.

Сегодня суд частично удовлетворил ходатайство Саакашвили об отводе коллегии судей, которая рассматривает вопрос о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.