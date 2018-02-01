Депутаты Верховной Рады могут собраться сегодня, 1 февраля, для обсуждения польского закона о запрете "бандеровской идеологии". Об этом сообщила член депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Республикой Польша Оксана Юринец, передает УНН.

"Я знаю, что есть инициатива председателя парламента Андрей Парубий. И я думаю, что около 16.00 мы сможем иметь больше информации о том, как мы будем более слаженно действовать ... По поводу встречи - я думаю это будет зависеть от того, сможет ли спикер собрать то количество депутатов, которые присутствуют сейчас в Киеве. Я знаю, что одна часть поехала на восток, а другая часть в округах. Мгновенно собрать всех не получится", - отметила Юринець.

Напомним, сегодня верхняя палата польского парламента (Сенат) приняла поправки в закон о Институт национальной памяти Польши, вводящие наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают ложными.