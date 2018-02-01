В Украине стремительно упало доверие к действующей власти, в частности, к президенту Петру Порошенко. Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией GFK по заказу Агентства США по международному развитию (USAID).

Рейтинг поддержки Порошенко, по данным этого исследования, продолжает снижаться и составил исторический минимум с марта 2014 года - 14%. Рейтинг БПП упал вообще до 5%.

Наибольший антирейтинг у второго столпа власти - партии "Народный фронт" и его главных представителей в лице экс-премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова.

В тройке лидеров партий по рейтингу "Батькивщина", "Оппозиционный блок" и партия "За жизнь".

Фото: iri.org

При этом 71% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, 66% считают, что экономическая ситуация в Украине за год ухудшилась. Люди недовольны коррупцией, войной на Донбассе и инфляцией.

Опрос проводился компанией GFK по всей территории Украины с 15 ноября по 14 декабря 2017 года, опрошено 2400 человек. Погрешность не превышает 1,7%.

Ранее мы публиковали и другую социологию лидеров рейтинга.

Также "Страна" разбиралась, как скажется на рейтинге Порошенко отдых на Мальдивах за $500 000.