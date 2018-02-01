В Тихом океане прошли неудачные испытания противоракетной системы класса воздух-воздух Вооруженных сил США. Военным не удалось сбить учебную ракету, запущенную с полигона на Гавайях.

Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

"Американские военные в среду провели неудачное испытание, во время которого пытались сбить учебную ракету, запущенную с Гавайев", - сообщил источник.

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что учебная ракета SM-3 Block IIA стартовала с испытательного площадки Aegis Ashore на Гавайях.

Однако ее не удалось сбить другой ракетой, выпущенной с самолета.

Испытания проходили с ракетой-истребителем, разработанной компанией Raytheon Co, которая применяется для поражения ракет среднего радиуса действия и разрабатывается совместно с Японией.

Агентство противоракетной обороны США не прокомментировало результаты испытания, однако подтвердило их факт.

"Агентство противоракетной обороны и персонал военно-морского флота США, который работает в составе испытательного комплекса противоракетной обороны Aegis Ashor (AAMDTC), провели полевые испытания с использованием учебной реактивной ракеты SM-3 Block IIA, запущенной с Тихоокеанского ракетного полигона в Кауаи (Гавайи) в среду утром", - сообщили в Агентстве.

В июне 2017 тестовый перехват ракеты также оказался неудачным. Впрочем в начале 2017 года аналогичные испытания завершились успешно.

Нынешние стрельбы проводились на фоне беспокойств США и союзников относительно наращивания Северной Кореей ракетно-ядерного потенциала, несмотря на запрет на уровне резолюций Совета Безопасности ООН.

Как сообщала "Страна", в США испытают новую артиллерийскую систему противоракетной обороны.

Эта система должна позволить оборонять различные важные объекты от несложных ракет противника существенно дешевле, чем с помощью комплексов с ракетами-перехватчиками.

Отметим, что в Пентагоне создают бесшумные беспилотники, которые летают по принципу летучих мышей.