В Зимбабве уравняли белых фермеров в их правах с чернокожим населением, разрешив брать в аренду землю сроком до 99 лет.

Это поручил сделать новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, передает издание ZimEye.

Ранее брать в аренду земельные участки на 99 лет в Зимбабве могли только представители чернокожего населения страны, белому меньшинству разрешалось арендовать землю только сроком на пять лет.

"Доводим до вашего сведения, что министерство земель, сельского хозяйства и переселения распорядилось, чтобы все белые фермеры получили разрешение на аренду земли сроком на 99 лет вместо пятилетнего срока аренды, как было предусмотрено предыдущим соглашением", - цитирует издание официальное письмо.

Как сообщала "Страна", день рождения свергнутого Мугабе стал в Зимбабве государственным праздником. Торжества получили название - Национальный день молодежи имени Роберта Габриэля Мугабе.

Отметим, что в США разбился вертолет с лидерами оппозиции Зимбабве.