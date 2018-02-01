В Высшем совете правосудия (ВСП) Украины одобрили решение о прекращении работы местных и апелляционных судов аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Об этом в среду сообщили на сайте ВСП.

Еще 9 января в ВСП поступило представление председателя Верховного Суда Украины о прекращении работы данных судов "в связи с мерами по борьбе с терроризмом на территориях, где расположены суды, и с целью обеспечения надлежащего перевода судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня без конкурса".

В список вошли 84 суда: 36 в Крыму, 31 - в Донецкой области и 17 - в Луганской.

"Страна" разбиралась, для чего Порошенко спешит ликвидировать все местные суды.

Как сообщала "Страна", Порошенко ликвидировал местные суды. По словам заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова, будут созданы окружные хозяйственные суды, вместо судов в районах также будут созданы окружные суды.