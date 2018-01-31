В правительстве Чехии решили вдвое увеличить квоты на прием заробитчан из Украины. Чешские власти планируют выдавать до 19 600 разрешений на работу в год.

Об этом в Twitter-микроблоге сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий.

"По предложению МИД Чехии правительство сегодня решило увеличить выдачу разрешений на работу для работников из Украины с 9600 до 19 600 в год", - сообщил он, отметив, что это реакция правительства Чехии на проблемы работодателей в связи с нехваткой рабочей силы.

По данным журналистов, этот план также будет применяться для работников из Монголии и Филиппин, но "в меньшей степени".

Фото: twitter.com/stropnickym

Как сообщала "Страна", из Польши вышлют 62 украинских заробитчан-нелегалов.

По словам пресс-секретаря Надбужанского отдела Пограничной службы Польши Дариуша Сеницкого, агентство временной занятости в Люблине устраивало иностранцев без необходимых разрешений и договоров.

Напомним, что корь из Украины добралась до Польши. Заробитчан призывают вакцинироваться.