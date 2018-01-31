Представители Федерации футбола Украины отозвали национальную квоту для аккредитаций журналистов на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом передает ТАСС со ссылкой на члена исполкома ФФУ Артема Франкова.

"Ранее Федерация футбола Украины отправила письмо в ФИФА с такими объяснениями, что федерация не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира. После чего национальная федерация отозвала свою квоту", - сообщил он.

По словам Франкова, каждый украинский журналист, желающий аккредитоваться на мировое первенство 2018 года, может сделать это через ФИФА, если международная федерация согласится, или через Россию как страну-организатора.

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины не вышла в финальную часть турнира.

Как сообщала "Страна", сборная Украины весной может сыграть товарняк с командой-участницей ЧМ - 2018. Ориентировочная дата игры - 23 или 24 марта 2018.

Напомним, что национальная общественная телерадиокомпания отказалась транслировать жеребьевку ЧМ-2018.