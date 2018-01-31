Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что выезд главного редактора "Страны" Игоря Гужвы в Австрию "может привести к неоднократному повторению истории" зверски убитого Олеся Бузины.

Об этом Мосийчук сообщал в Facebook сразу в двух "разоблачительных" постах.

"Да когда же наконец эти прокацпсские уроды не смогут бежать из страны и нести ответственность за свои преступления??? Терпение заканчивается и похоже история Бузины имеет шанс на неоднократное повторение! Когда Государство не способно наказывать коллаборационистов и шпионов эту функцию берут на себя неизвестные патриоты!", - написал он.

Это заявление можно трактовать как призыв к убийствам людей, которые Мосийчук и его соратники считают "не патриотами".

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Ранее "Страна" сообщила, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской Республики в соответствии с принятой процедурой. Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину.

Ранее мы опубликовали обращение Игоря Гужвы к читателям интернет-газеты "Страна", где объяснил причины того, что он обратился за политическим убежищем.