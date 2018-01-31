В среду, 31 января неизвестный обокрал кофейню на улице Приречной 17/Г в Киеве. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Он зашел в заведение и стащил банку с чаевыми. Если Вам что-нибудь известно о нем, можно поделиться информацией об этом в сообщении facebook-сообществу "КО".

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве офисный воришка прятался от полиции в вентиляционной шахте. Около 4 часов с офисного помещения в переулке Бехтеревский на пульт диспетчера полиции охраны поступил сигнал "Тревога". Уже в течение минуты на место происшествия прибыл наряд группы реагирования Управления полиции охраны Киева.

Отметим, что в Киеве лжепочтальоны избили пенсионерку и забрали $5 тысяч.