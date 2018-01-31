Разрешение Германии на строительство газопровода "Северный поток - 2" - очередной звоночек для Киева.

Об этом глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил в среду на своей странице в Facebook.

"Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало", - сообщил он в среду на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/andriy.kobolyev

Горное ведомство города Штральзунд (Германия) ранее выдало разрешение на строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Германии, сообщил в среду оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG.

При этом еще одно, последнее разрешение от германских властей - Федерального ведомства по судоходству и гидрографии - оператор ожидает получить в первом квартале 2018 года. Завершить процедуру согласования проекта строительства и эксплуатации морской части "Северного потока - 2" ориентировочно планируется в феврале. В процессе находится получение разрешений по "Северному потоку - 2" от национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий будет пролегать труба, - России, Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее "Страна" сообщала, что Северный поток-2: "Нафтогаз" призвал готовиться к худшему.

Также Порошенко назвал "Северный поток-2" угрозой для Европы.