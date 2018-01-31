Цифровой интернет-сервис Google Авиабилеты "обучили" предсказывать возможную задержку того или иного авиарейса.

Программа анализирует информацию о всех предыдущих полетах определенного самолета по заданному маршруту и может уведомить пользователя, когда рейс будет задержан с вероятностью до 80%. Об этом сообщает Engadget.

Авиакомпании часто задерживают рейсы по причинам погодных условий или несовместимых с полетом поломок. Пассажиры, однако, не всегда узнают об этом заранее: несмотря на то, что на обновления о возможных задержках рейса можно подписаться, чаще всего эта информация становится доступна, когда пассажир уже в аэропорту.

Новый алгоритм предсказания в Google Авиабилеты будет использовать все доступные данные о рейсе, учитывая, когда и по каким причинам его ранее задерживали. Исходя из этого, сервис подсчитает примерное время возможной задержки и, если ее вероятность составит 80 процентов, уведомит об этом пользователя. Компания, тем не менее, настаивает на том, что такая информация — это только возможное предсказание, и что в аэропорт нужно все равно прибывать вовремя.

Помимо предсказания возможной задержки сервис также будет сообщать о всех параметрах выбранного пассажирами билета: входит ли в стоимость оплата дополнительного багажа и предусмотрен ли выбор места в салоне. Эта функция, однако, пока что доступная только для рейсов американских авиакомпаний: American, Delta и United Airlines. О возможном появлении новых функций в русскоязычной версии сервиса ничего не сообщается.

Разработчики выпускают самые разные приложения для тех, кто часто летает: например, SkyGuru, которое рассказывает о работе самолета во время полета, создано для того, чтобы помочь аэрофобам справиться со страхом полета.

Как сообщала "Страна", в Египте песчаные бури задержали два авиарейса в Украину. Авиакомпания и туроператор принимают меры для отправки самолетов.

Напомним, что в Украине появился еще один международный аэропорт.