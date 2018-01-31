В воскресенье, 28-го января неизвестный проник в подсобное помещение ресторанного комплекса "Вайри Драхт" в Разданском ущелье Армении. Злоумышленик нашел там алкоголь, который тут же употребил. После этого он заснул прямо на месте преступления.

По данным местного сайта shamshyan, в тот день около 15:00 в полицию обратился 47-летний житель Еревана М.С. и заявил о произошедшей краже. Также он сообщил правоохранителям, что на территории ресторанного комплекса обнаружен неизвестный человек, лежащий на полу. По словам заявителя, было неизвестно - спит он или умер.

Выехавшие на место полицейские выяснили, что в период с 18:00 25-го января по 15:00 28 января неизвестный или неизвестные разбили стекло на двери ресторана, сломали дверь на склад и украли оттуда деревянную люстру, пять бутылок 25-летнего коньяка "Наири", водку "Абсолют" и более 10-ти трехлитровых банок компота.

Сотрудники полиции обнаружили на указанной территории 40-летнего жителя Еревана А.С., который с диагнозом "алкогольная интоксикация" был госпитализирован в медцентр "Армения", откуда спустя некоторое время по подозрению в совершении кражи был доставлен в полицию.

"Полицейские подозревают, что он совершил кражу, после чего выпил часть украденных алкогольных напитков, опьянел и уснул на месте преступления. Данная версия уточняется", - отмечается в сообщении.

Полиция Армении начала расследование по факту кражи.

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